新作キターーーーッ！【Can★Do】ガバッと大人買いしたい♡「マイメロ & クロミグッズ」

キャラクターグッズが人気を集めている100円ショップ。【Can★Do（キャンドゥ）】からも、待望の新作が登場。今回は、Z世代からミドル世代まで、幅広い層に支持されている「マイメロ & クロミグッズ」をご紹介。プチ巾着ポーチやラバーキーホルダーなど、マイメロディ50周年 & クロミ20周年を記念したコラボ商品は、どれも可愛くてガバッと大人買いしたくなるかも。

小物を可愛く持ち運べるプチ巾着ポーチ

【Can★Do】「プチ巾着 MU バースデー」\110（税込）

マイメロディとクロミを大きくデザインした、ファンにはたまらないプチ巾着。全6種類販売中。メタルピンクのブラインドパッケージに、各1個ずつランダムに入っているそうなので、開封するまで何が出るかドキドキ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「サイズは約9.5cm × 12cm」とのこと。イヤホンやリップなどの小物入れに活躍しそうです。

ユニークなデザインに胸きゅん！ 見た目も実用性も備わったケース

【Can★Do】「チェーン付きファスナーケース MU バースデー」\110（税込）

あくびして眠そうなマイメロディと、口を大きく開けているクロミのユニークなデザインに惹かれるケース。バッグやポーチに装着できるボールチェーン付き。中身を落とす心配のないファスナー付きと、実用性も備わっています。こちらもブラインドパッケージに入っているランダム商品。レポーターとも*さんによると、「イラスト違いの全6種」販売されているとのこと。

乙女心を鷲掴みにされそうな激かわポーチ

【Can★Do】「リング付きポーチ MU バースデー」\220（税込）

お目目パッチリのクロミと、ウインクしているマイメロディのイラストにハートを鷲掴みにされそうなポーチ。星やハート、ラメのきらきら感にも乙女心をくすぐられます。透け感のあるクリア素材で、中に何が入っているか確認しやすいのも嬉しいポイント。

一目惚れ級に可愛い！ 高見えラバーキーホルダー

【Can★Do】「ラバーキーホルダー MU バースデーマイメロディ 」\110（税込）

立体感のあるつくりが、お値段以上の価値を感じさせるラバーキーホルダー。ぺたんと座っているマイメロディと、ちょこんと座っているクロミが可愛すぎて、一目惚れ買いを避けられないかも。ゴールドチェーン付きなので、バッグやスマホに付けて可愛く盛るのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i