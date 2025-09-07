鈴木彩艶が好セーブを披露した

日本代表は現地時間9月6日にアメリカのオークランドでメキシコ代表と国際親善試合を行い、0−0で引き分けた。

一進一退の攻防が繰り広げられたなか、先発フル出場した守護神のGK鈴木彩艶（パルマ）がビッグセーブでチームを救った。

日本は前半から積極的なハイプレスで試合に入り、MF久保建英の際どいシュートなどメキシコのゴールに迫った。後半に入ると、久保のチャンスメイクからFW南野拓実が絶好機を迎えたが、右足のボレーシュートは枠外へ。試合を優位に進めつつ、チャンスも作り出したが、最後のフィニッシュの精度には課題を残した。

一方で、後半23分にはメキシコが決定機を迎えた。FWイルビング・ロサーノのクロスから中央のMFエリック・リラがヘディングで合わせたが、これを鈴木が抜群の反射神経でセーブ。相手選手のいないタッチラインの方向へボールをしっかりと弾き出し、ピンチを脱した。

鈴木はこのセーブについて「シュートの準備をして、そこからボールに対して方向も良かったですし、準備が良かったので、しっかり止まって手の位置も良かったですし、落ち着いた対応ができたかなと」と話す。言葉のとおり冷静な対処でチームのピンチを救った。

守護神のビッグセーブに対し、SNSでは「エグすぎ」「これはマジで凄かった」「ここ本当に危なかった」「神セーブ」「頼もしい」「さすがセリエAでレギュラーなだけある」と称賛のコメントが寄せられた。森保ジャパンで不動の地位を築く男は、強豪メキシコ相手にも安定感抜群のパフォーマンスを示した。（FOOTBALL ZONE編集部）