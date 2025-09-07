◆第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山・芝２０００メートル、良）

３歳牝馬３冠最終戦、秋華賞（１０月１９日、京都競馬場）のトライアル（３着まで優先出走権）は１３頭で争われ、西塚洸二騎手が騎乗した７番人気のケリフレッドアスク（栗東・藤原英昭厩舎、父ドゥラメンテ）が勝利。好発からハナを切ると、そのまま先頭を譲らず、最後の直線も追い上げをしのぎきり、最後の１冠への切符をもぎ取った。前走の１勝クラス４着から巻き返し、重賞初制覇。４年目の西塚騎手もうれしい重賞初制覇を果たした。

２着にジョスラン（クリストフ・ルメール騎手）、３着はダノンフェアレディ（戸崎圭太騎手）が入った。勝ち時計は１分５９秒１。

西塚洸二騎手（ケリフレッドアスク＝１着）「勝てて良かったです。ケリフレッドアスク。先行力がある馬でそれを生かして、人気もしていなかったけど２０００メートルはすごく向いていたので逃げて勝てて良かったです。今年の初めは幼さが目立っていたんですがレースを使うごとに良化していきました。これからの成長に期待したいです。馬自体は発展途上で古馬になった方が良さが出ると思う。初めて重賞を勝つことができて、広崎オーナーや藤原調教師に感謝したいです」

西塚洸二騎手（ケリフレッドアスク＝１着）「勝てて良かったです。オーナーや調教師に感謝したいです。先行力がある馬でそれを生かして、人気もしていなかったけど２０００メートルはすごく向いていたので逃げて勝てて良かったです。今年の初めは幼さが目立っていたんですがレースを使うごとに良化していきました。これからの成長に期待したいです。馬自体は発展途上で古馬になった方が良さが出ると思う。初めて重賞を勝つことができて、広崎オーナーや藤原調教師に感謝したいです」