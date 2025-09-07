◆女子プロゴルフツアー ゴルフ５レディス最終日（７日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）

３人の首位タイからスタートした２０歳のルーキー荒木優奈（Ｓｋｙ）が、柏原明日架（富士通）に競り勝ち、ツアー初優勝を飾った。今季新人の優勝は６月のニチレイレディスの入谷響（１９）に続き２人目。

荒木は表彰式で「後半は本当にすごく長く感じて苦しかったけど、ルーキーイヤーで優勝することができてホッとしている。支えてくれた家族やスポンサーのみなさんに感謝の気持ちでいっぱい。これからも感謝を忘れずに、２勝目、３勝目を目指して頑張りたい」と喜びの言葉を口にした。

２番でボギーが先行し、首位を譲ったが、その後、５つのバーディーを重ねて逆転した。昨年１１月、プロテストに合格し、今季からツアーに参戦。新人ながら、５月のブリヂストンレディスで２位となるなどトップ１０入りが６回。今大会は今季５度目の首位発進だった。

５日から３日間で開催される予定だったが、５日は台風１５号の影響で中止され、２日間で２ラウンド３６ホールの短縮競技となった。