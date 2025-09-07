¡Ú¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡Û¶¯¹ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç2ÀïÌÜ¤Ï1-3¤ÇÇÔÀï¡¡ºÇ¸å¤Ï30ÅÀÄ¶¤¨¤ÎÇ®Àï¡¡¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Îµ»¹ªµ»¤äÏ¢·È¤Ê¤É12Æü³«Ëë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¸þ¤±Ä´À°Îå¤à
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë ÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÁÔ¹Ô»î¹ç ÆüËÜ¡¼¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê7Æü¡¢¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½(À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì)¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢(Æ±2°Ì)¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹çÂè2Àï¤Ï1-3¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9·î12Æü¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Á°ºÇ¸å¤ÎÄ´À°¡£ÂÐÀï¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÏÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤âÀï¤¦À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¡Ö¥»¥ê¥¨A¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤é¤¬Æü¡¹¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Âè1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¦¤â¤Î¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹â¤¤ÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì2¥»¥Ã¥ÈÏ¢Â³¼º¤¤¤Þ¤¹¡£¹µ¤¨Áª¼ê¤â½Ð¾ì¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î²ç¾ë¤ÏÊø¤»¤º2-3(25-23¡¢18-25¡¢22-25¡¢25-21¡¢12-15)¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2Àï¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¡¢5-5¤«¤é4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÜ±º·ò¿ÍÁª¼ê¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤¬Áê¼ê¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢21-25¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤ª¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹â¤µ¤¢¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÆüËÜ¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤Î´ËµÞ¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸å¤âÀÐÀîÁª¼ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤â20-25¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤âÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£µÜ±ºÁª¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬´Å¤¤µå¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¤òÀ¾ËÜ·½¸ãÁª¼ê¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÀè¤Ë10ÆÀÅÀÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÄ¹¤¤¥é¥ê¡¼¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¡£¤½¤Î¸å¤âÇ´¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤ÆüËÜ¤¬25-16¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè4¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï郄¶¶ÍõÁª¼ê¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤¹¤è¤¦¤Ëº¸¼ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤àµ»¹ªµ»¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È»×¤ï¤»¤Æ¥È¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ»¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¡£ÆüËÜ¥ê¡¼¥É¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬20-20¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÐÀîÁª¼ê¤Ë3Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤É¹¶¤á¤é¤ì¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é9ÅÙ¤Î¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ä¤ì¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï32-34¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÔ¹Ô»î¹ç4»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢¼¡¤Ï¤¤¤è¤¤¤è12Æü¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡£Í½Áª¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëG¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ê¥À(Æ±11°Ì)¡¢¥È¥ë¥³(Æ±16°Ì)¡¢¥ê¥Ó¥¢(Æ±75°Ì)¤È¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¢¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¡¥×¡¼¥ëG¡¡ÆüËÜ¤ÎÆüÄø
Âè1Àï ¥È¥ë¥³(9·î13Æü)
Âè2Àï ¥«¥Ê¥À(9·î15Æü)
Âè3Àï ¥ê¥Ó¥¢(9·î17Æü)