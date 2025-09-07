◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(7日、バンテリンドーム)

巨人の横川凱投手が5回途中2失点でマウンドを降りました。

1回表に岸田行倫選手のタイムリーで1点の援護をもらった横川投手。初回、先頭のブライト健太選手にヒットを浴びますが、後続は打ち取り得点は許しません。

続く2回は3者凡退。3回は先頭の石伊雄太選手に2ベースを打たれてピンチを背負いますが、最後は岡林勇希選手をセカンドゴロに打ち取ってここも無失点で切り抜けます。

しかし4回、先頭の細川成也選手に初球をとらえられ同点のホームランを許しました。

直後の攻撃で岸田行倫選手と吉川尚輝選手のタイムリーで3点の援護点をもらった横川投手。勝ち投手の権利がかかる5回のマウンドへ上がりましたが、先頭から2本のヒットと四球で無死満塁のピンチを招きます。ここで岡林選手に四球を与え、押し出しで1点を返されたところで降板しました。

横川投手はこの日、5回途中81球、被安打6、2奪三振、3四球、2失点の内容でした。なお、横川投手が残した満塁のピンチは、代わった船迫大雅投手が2つの三振を奪う好投で得点を与えず。巨人が2点のリードを持って前半5回を終えています。