「あの勢いでびっくり！」信号無視で自転車歩行者専用道路に侵入する逆走車　しれっと歩道走行や堂々逆走のバイクも　香川・和歌山・大阪

信号無視で歩行者・自転車専用道路に侵入

香川・高松市で8月25日午前7時頃、信号待ちの最中に撮影されたのは、後方から対向車線に入り、逆走する車の姿。

車は逆走したまま赤信号を無視し、右に曲がっていった。

しかも、車が進んでいった道は歩行者と自転車専用の道路。

車の走行はできない場所だった。

目撃者：

あの勢いで入っていきよるかと思ってびっくりしたんですけれど。逆走した時点で危ないと思う。

また、目撃者によると、通勤時間帯で急いでいたのか、ショートカットしたかったように見えたという。

危険！歩道を爆走するバイク

一方、和歌山市で8月8日、こちらでも危険な運転がカメラに捉えられていた。

撮影者が信号待ちをしていた時、1台のバイクが駆け抜けていった。

しかし、バイクが走っているのは「歩道」だ。

バイクの運転手はどんな様子だったのか？

目撃者：

しれっとしていた。おそらく常習者かと…。

また、運転していたのは、70代くらいの男性に見えたという。

自分勝手なバイクが車列逆走

大阪・堺市でも危険なバイクが…

目撃者：

早く交差点を抜けたかったのだと思う。

バイクは長い車列を横目に、対向車線を逆走していた。次々と車を追い越し交差点へと向かっていく。

目撃者：

またこんなバイク来よったな、みたいな。ちゃんとしたライダーまで同じように見られるので、そこまで逆走する必要もないかなと…。

（「イット！」 9月3日放送より）