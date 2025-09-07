¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£±ÀÐÄÍÍµØ¹¡¢£³ÀïÏ¢È¯¤Ê¤é¤º¤â£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤Ç£³½ÐÎÝ¡Ä£²·³Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·¡½µð¿Í¡Ê£·Æü¡¦ÀÐ´¬¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬¡¢£²ÀïÏ¢Â³¤ÎÊ£¿ô°ÂÂÇ¤È£³ÀïÏ¢Â³¤ÎÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££µ²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÀèÈ¯¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤«¤é±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°ì¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢Åê¼ê¡¦ÂçÆâ¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¤¤Æ±¦Á°¤Ø¤ÈÈ´¤±¤ëÅ¬»þÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£¶Æü¤ÎÆ±Àï¡ÊÀ¹²¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£²ÀïÏ¢Â³¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤ò´Þ¤à£´°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££³ÀïÏ¢È¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿½é²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¡££²°ÂÂÇ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ£³½ÐÎÝ¤È£±ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£·²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå¤·¤¿¡£