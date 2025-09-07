◆女子プロゴルフツアー ゴルフ５レディス最終日（７日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）

５日から３日間で開催される予定だったが、５日は台風１５号の影響で中止となり、２日間で２ラウンド３６ホールの短縮競技となった。３人の首位タイからスタートした２０歳のルーキー荒木優奈（Ｓｋｙ）が、同じ最終組で回った好調の柏原明日架（富士通）に競り勝ち、ツアー初優勝を飾った。２番でボギーが先行したが、その後、５バーディー。６８で回り、通算１２アンダーで勝ちきった。

３週前のＮＥＣ軽井沢７２で６年ぶりの復活優勝を果たして、勢いに乗る柏原と最終組で直接対決。新人にとっては、しびれる展開だが、最後まで落ち着いたプレーを貫いた。最終１８番では、決めれば優勝という約１・５メートルのパーパットを確実に沈めた。

「後半は本当に長く感じて苦しかったですけど、最後まで粘り強くプレーできました」と満面の笑みで話した。

荒木は昨年１１月、プロテストに合格し、今季からツアーに参戦。新人ながら、５月のブリヂストンレディスで２位となるなどトップ１０入りが先週までにすでに６回。安定感は抜群。「これから２勝目、３勝目できるように頑張ります」と言葉に力を込めて話した。

柏原は１打差の２位。２打差の３位は永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）。一時は首位に並んだ政田夢乃（なないろ生命）らが３打差４位だった。