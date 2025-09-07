²Ï¹ç°ê¿Í¤¬¹ðÇò¡¡°Õ³°¡ª²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¹â¹»À¸³è¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤ÇÈó¾ï³¬ÃÊ¤ÇÆÈ¤ê¤Ç¡Ä¡×
¡¡¸µ¡ÖA.B.C¡½Z¡×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È²Ï¹ç°ê¿Í¡Ê37¡Ë¤¬6Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÉ½ÉñÂæ¤Ç¤Î»Ñ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢¹â¹»¤Ç¤ÎÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²Ï¹ç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈËÍ¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â3¥«·î¤°¤é¤¤Í§¤À¤Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¶¦±é¿Ø¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¼°Õ³°¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈó¾ï³¬ÃÊ¤ÇÆÈ¤ê¤Ç¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾å¤Î³ØÇ¯¤Ë¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÀèÇÚ¤È°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ë¤È¡¢ÌÜÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡¦²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¼ä¤·¤¤»×¤¤¤·¤Æ¤¿¤Î¡ª¡×¤È¶Ã¤«¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Í§¤À¤Á¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¶µ¼¼¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ñ¥ó¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÏÊì¿Æ¤ÎÊÛÅö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Êì¿Æ¤ÎÊÛÅöÂç¹¥¤¤À¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤¦¤ªÊÛÅö¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡×¤È»×½Õ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´¾ð¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¾®¡¦Ãæ¤ÏÃÏ¸µ¤À¤Ã¤¿¤ó¤ÇÍ§¤À¤Á¤Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¹»¤ÏÁ´°÷ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢²¶¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¼³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ÉÆÈ¤ÊËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»À¸³è¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢1Çñ¤Î²Ý³°¼ø¶È¤Î»þ¤ËÆ±¤¸ÈÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÀ¸ÅÌ¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ìÍ§¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡