マンハッタンのニューススタンド。１８億ドルという今回のジャックポットについて宣伝されている様子が見える＝５日/Spencer Platt/Getty Images

（ＣＮＮ）米国の数字選択式宝くじ「パワーボール」の抽選が６日に行われ、１８億ドル（約２６７０億円）近い大当たり（ジャックポット）が出た。運営団体によると、ミズーリ州とテキサス州で当選券が販売されたという。

パワーボールを運営する米マルチステート宝くじ協会（ＭＵＳＬ）は声明で、「最終的なくじの販売の結果、パワーボールのジャックポットの額は１７億８７００万ドル（約２６２０億円）となり、米国の宝くじ史上２番目に大きい当選額になった」と説明した。

当選者２人はそれぞれ、年金方式で８億９３５０万ドルを受け取るか、一括支払い方式で４億１０３０万ドルにするかを選べる。金額はいずれも税引き前。

さらに、カンザス州とテキサス州で販売された２枚のくじで２００万ドルの当たりが出たほか、１３州で販売された１８枚のくじが１００万ドルに当たった。

当選番号は１１、２３、４４、６１、６２で、赤のパワーボールの番号は１７。パワープレーの倍率は２倍だった。

８日に予定される次回の抽選では、ジャックポットの額が２０００万ドルにリセットされる。

今回の当選により、５月から４２回連続でジャックポットが出ていなかった状況に終止符が打たれた。

マルチステート宝くじ協会によると、当選確率は２億９２２０万分の１だったという。

パワーボール史上最高の大当たり額は依然、２０２２年１１月７日にカリフォルニア州で出た２０億４００万ドル。