【紫苑S】伏兵ケリフレッドアスクが逃げ切る…リンクスティップは着外

9月7日、中山競馬場で行われた11R・紫苑ステークス（G2・3歳オープン・芝2000m）は、西塚洸二騎乗の7番人気、ケリフレッドアスク（牝3・栗東・藤原英昭）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のジョスラン（牝3・美浦・鹿戸雄一）、3着に4番人気のダノンフェアレディ（牝3・栗東・橋口慎介）が入った。勝ちタイムは1:59.1（良）。

1番人気で北村友一騎乗、リンクスティップ（牝3・栗東・西村真幸）は、8着敗退。

【セントウルS】カンチェンジュンガが豪快な差し切りV

西塚洸二騎手は重賞初制覇

西塚洸二騎乗の7番人気、ケリフレッドアスクがしぶとく逃げ粘り、人馬ともに嬉しい重賞初制覇を飾った。道中はゆったりとした展開のスローに持ち込むと、直線ではしぶとく粘り込んだ。ゴール前ではジョスランが勢いよく迫ってきたものの、ケリフレッドアスクが際どく凌ぎ切った。

ケリフレッドアスク 9戦2勝

（牝3・栗東・藤原英昭）

父：ドゥラメンテ

母：ディープインアスク

母父：ディープインパクト

馬主：廣崎利洋

生産者：ASK STUD

【全着順】

1着 ケリフレッドアスク 西塚洸二

2着 ジョスラン C.ルメール

3着 ダノンフェアレディ 戸崎圭太

4着 キューティリップ 武藤雅

5着 エストゥペンダ 菅原明良

6着 サタデーサンライズ 大野拓弥

7着 テリオスララ 鮫島克駿

8着 リンクスティップ 北村友一

9着 サヴォンリンナ 吉田隼人

10着 マイスターヴェルク 横山和生

11着 セイキュート 津村明秀

12着 ドマーネ 石川裕紀人

競走中止 ロートホルン 横山典弘