【セントウルS】カンチェンジュンガが豪快な差し切りV

9月7日、阪神競馬場で行われた11R・セントウルステークス（G2・3歳上オープン・芝1200m）は、川田将雅騎乗の8番人気、カンチェンジュンガ（牡5・栗東・庄野靖志）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のママコチャ（牝6・栗東・池江泰寿）、3着に1番人気のトウシンマカオ（牡6・美浦・高柳瑞樹）が入った。勝ちタイムは1:07.4（良）。

【阪急杯】カンチェンジュンガの大外一気が炸裂

川田将雅が初コンビで勝利へ導く

川田将雅騎乗の8番人気、カンチェンジュンガの豪快な差し切りが決まった。開幕週の阪神で前半は32秒台後半のハイラップ。その中を後方でじっくりと構えた。直線では先に抜け出したママコチャを目掛けて猛追。坂を駆け上がってからあっという間に突き抜けた。初コンビの川田騎手が勝利へ導き、同馬はこの勝利で重賞2勝目。

カンチェンジュンガ 20戦6勝

（牡5・栗東・庄野靖志）

父：ビッグアーサー

母：クェスタボルタ

母父：ノヴェリスト

馬主：幅田昌伸

生産者：サンバマウンテンファーム

【全着順】

1着 カンチェンジュンガ 川田将雅

2着 ママコチャ 岩田望来

3着 トウシンマカオ 横山武史

4着 テイエムスパーダ 松若風馬

5着 ショウナンザナドゥ 池添謙一

6着 アブキールベイ 吉村誠之助

7着 ヨシノイースター 内田博幸

8着 ティニア 高杉吏麒

9着 カルチャーデイ 坂井瑠星

10着 ウイングレイテスト 松岡正海

11着 ワンダーキサラ 太宰啓介

12着 レッドアヴァンティ 富田暁

13着 ジャスティンスカイ 荻野極

14着 グランテスト 団野大成

15着 モズメイメイ 国分恭介

16着 エコロジーク 田口貫太