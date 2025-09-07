SixTONES田中樹＆松村北斗、“疑惑”浮上も後輩絶賛「素晴らしい人材」「有能なメンバー」
【モデルプレス＝2025/09/07】SixTONESの田中樹、松村北斗が、9月6日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。後輩を絶賛する場面があった。
【写真】田中樹＆松村北斗が絶賛した後輩
前週の8月30日の放送にて、ゲストとして出演したTravis Japanの松倉海斗は、コンサートで田中の足を長い時間踏んでしまったエピソードを口に。その後謝罪すると田中が優しく応対してくれたという話だったが、その際田中は全く記憶がないと語っていた。この日、田中は松倉が話していた際の出来事について、松村と細かく確認。松村は「松倉海斗って俺が認識したときは、松田元太とセットだった」と、Travis Japanの松田と「松松コンビ」として確実に覚えたはずだと説明し、それゆえ会ったのであれば「記憶に残ってるはず」と力説。しかし、田中は「そのエピソードを熱弁されたんだけど、もちろん記憶にないわけですよ、僕としては」と口に。松村も、松倉の話について「なんかその…二次創作の小説とか読んだんじゃない？」とジョーク交じりに反応。松倉の話した内容が2人で考えても全く符合しないことに「これは怖い話…？」「気づいたらいた…？」と2人で言い合った。
田中によれば、前週に松倉とともに出演していた京本大我も松倉の語った話に記憶が無かったそうで、「気づいたらTravis Japan入ってたパターンのやつ…？」と盛り上がった2人。しかし最後には「素晴らしい人材」「あんな有能なメンバーを逃すわけにはいかない」と松倉を絶賛し、改めて食事会をしようと2人で心に決めていた。
また、先週の放送での京本の様子について明かす場面も。田中によれば、CMになる度に京本が松倉に「俺らのラジオ出れて嬉しい？」「今怖かった…？俺らCM中意外と喋んないでしょ？」と「生暖かい温度感」で話しかけていたという。田中によれば京本は「面倒見いいけどあっさりしてる感じ」だったそうで、松村からは「カリスマ性抜いた木村拓哉さんみたい」とツッコまれていた。（modelpress編集部）
