¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¸½ºß¤Ï°å³ØÀ¸¤ÎÊ¡²¬·ø¼ù»á¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬»á¤Ï15¡¢19Ç¯¤ÎWÇÕÂåÉ½¤Ç¡¢ÆüËÜ³«ºÅ¤Î19Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï4¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤ÆÆüËÜ½é¤Î8¶¯¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¡£°å»Õ¤Ë¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë21Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ï½çÂç°å³ØÉô¤Ç°å³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼ÖÆâ¤«¤é¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ç33ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡£¡Ö°å³ØÉô¤âµ¤ÉÕ¤±¤Ð5Ç¯À¸¤È¤Ê¤ê¡¢ËèÆüÉÂ±¡¼Â½¬¤ÎÃæ¤Ç°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÎ×¾²¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³Ø¤ÖÆü¡¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯1Ç¯¤â¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤ËÎå¤ß¤Ä¤Ä¡¢³ØÀ¸¤é¤·¤¯³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö33ºÐ¤ÎÊ¡²¬·ø¼ù¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¤â¤¦5Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤«¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö33ºÐ¤Î·ø¼ù¤µ¤ó¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊÙ¶¯ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥é¥¬¡¼¥Þ¥ó¤Î»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£