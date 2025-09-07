デメルのハロウィン限定♡猫モチーフが可愛い2種のギフトコレクション

オーストリア・ウィーンの老舗洋菓子ブランド「デメル」から、2025年のハロウィンを彩る限定スイーツが登場しました。今年は、4種のクッキーを詰め合わせた『アソートクッキー（ハロウィン）』と、人気焼き菓子をセットにした『ハロウィンギフト』の2種類。猫をモチーフにした個性的なデザインのパッケージで、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりです♪

デメルのアソートクッキー（ハロウィン）

『アソートクッキー（ハロウィン）』は、バターの香り豊かな個性あふれる4種類のクッキーを詰め合わせた限定商品。

ショコラアマンド、ピメント、ハーゼルヌッス、マーガレットの計12個が楽しめます。価格は1,512円（税込／本体価格1,400円）。

オレンジ色の箱に、みどり色の箔で描かれた猫がキュートなパッケージは、ギフトにもぴったりです。

人気焼き菓子を詰め合わせたハロウィンギフト

『ハロウィンギフト』（2,268円・税込）は、デメルの人気焼き菓子を楽しめる贅沢なセット。

しっとり生地でチョコレートを包んだ「クライネクーヘン」は、フィグとピスタチオの2種入り。また、オニオンペッパー、トマトバジル、スモークチーズの3種が楽しめる「サワークッキー」もセット。

甘さと塩味のバランスが絶妙で、お酒とのペアリングにもぴったりです♡

デメルのハロウィン限定で特別な時間を

デメルの2025年ハロウィン限定商品は、見た目も味わいも洗練された大人のためのスイーツ。

可愛らしい猫モチーフのパッケージは、ハロウィンの贈り物にも、自分へのご褒美にも最適です。この季節にしか出会えない特別なラインアップで、心ときめくひとときを楽しんでみませんか？