歌手の和田アキ子（75）が7日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。購入したサプリメントをめぐって警察の捜査を受け、サントリーホールディングス（HD）会長を1日付で辞任した新浪剛史氏の行動について私見を述べた。

番組では、新浪氏が購入したサプリに大麻草由来の成分の1つ、CBD（カンナビジオール）が含まれることを説明。合わせて、新浪氏が会見で、購入理由として「大変高い物であるということで、米国の方が安いから」と、日本国内の商品の価格を理由にあげたことも紹介した。

和田は「申し訳ないですけど、すごくお金持ちだと思うんですけど」と少し恐縮しながら新浪氏への感想を述べると、スタジオにも笑いが漏れた。続けて「薬代としては…飛行機買うとか家買う、というなら、と思いますけど、薬代ですよね、新浪さんぐらいになると…」と繰り返した。

お笑いコンビ、囲碁将棋の文田大介が「意外とお小遣い制なんじゃないですか？」と冗談をまじえると、和田は「分かりませんけど…」と言いながらも、疑問が拭えない様子を示した。

新浪氏は経済同友会代表幹事も務めており、1日の会見では「サプリメントを販売する会社にもかかわらず、国内での合法性に疑義を持たれるようなサプリメントを、米国を購入したのは不注意であり、役職にたえないという認識を示された」とした上で「捜査の結果を待つことなく、代表取締役会長として要職にたえないという判断でしたので協議をすることになったが、私は、法令に触れる行動を取った覚えはない」と潔白を主張している。