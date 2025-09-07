女性アイドルグループ「欅坂46」の元メンバーで女優の平手友梨奈さん（24）のがらりと印象の変わった「激変ショット」に注目が集まっています。



【写真】誰…！？激変が話題の平手友梨奈さん

平手さんの公式Xにて、8月26日にリリースされた新曲「I'm human」を紹介すると共に、ミュージックビデオを公開。ビデオには金髪ロングヘアに細めの三つ編みを施し、色鮮やかな小さいリボンを付け、パステルカラーの柔らかい生地のトップスに白のチュールスカート、ジーンズという衣装を身にまとうフェミニンな雰囲気を漂わせた平手さんの姿が見られます。また右腕にはタトゥーも見られ、「タトゥーが…」「どんな意味か気になる」とファンから驚きの声が寄せられています。



黒髪ショートヘアーが印象的な平手さんの激変イメチェン姿にSNS上では「だ…だれ！？」「言葉が見つからないほど美しくて可愛い」「想像以上の金髪ロングの破壊力…」「外国のお人形さんみたい」「言葉が…見つからない」「ただただ美しい…」と多くのコメントが寄せられました。



平手さんは2016年に欅坂46としてデビュー。多くの曲でセンターを務め、圧倒的なパフォーマンスで注目を集めました。また2018年には映画『響-HIBIKI-』で女優として初主演を果たし、日本アカデミ一賞新人俳優賞・日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞新人賞を受賞。その後2020年に同グループを脱退し、現在はソロとして歌手・女優と幅広く活動を続けています。