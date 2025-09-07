¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÏÈ¯ÁÛ¤â°ã¤¦¡×¶áÆ£¿¿É§à¹âµé¿©ºàá¤Ç¥«¥Ã¥×ÌÍ¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¾¾Âû¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¾è¤»¡Ä
¡¡²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§(61)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹ë²÷¤Êà¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ä¤¤½¤Ðá¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥°¥½¡¼¥¹¤ä¤¤½¤Ð¡×(¤Þ¤ë¤«¿©ÉÊ)¤ËËÜÊª¤Î¾¾Âû¤ò¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡£¡Ö¤³¤ì¤¬À¤³¦°ì¤Î¥Ú¥ä¥ó¥°¤À! ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿(¾Ð)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#¶áÆ£¿¿É§¡¡#¥Ú¥ä¥ó¥°¡¡#¤Þ¤Ä¤¿¤±¡¡#À¤³¦°ì¡¡#ÈþÌ£¤·¤¤¤Ï¹¬¤»¡¡#¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÈÓ¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡ÖìÔÂô¤ä¤¤½¤Ð¡¦ËÜÊª¤Î¾¾Âû¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¥Ñ¥¯¤é¤ì¤¿¡Á(¾Ð)¤¤¤ä¤¤¤ä¿ïÊ¬Á°¤«¤é³«È¯¤·¤Æ¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹! ¶öÁ³¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÊý¤¬È¯É½¤¬Áá¤«¤Ã¤¿(¾Ð)ËÜÅö¤Ë¾¾Âû½©¤ÎÌ£¤Ç¤·¤¿¡£ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡Á! ¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿!¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ°¦¹¥²È¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ú¥ä¥ó¥°¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¹âµé¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾¾ÂûÆþ¤ì¤ë¥Ú¥ä¥ó¥°¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í ¹á¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÏÈ¯ÁÛ¤â°ã¤¦¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£