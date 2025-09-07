¡Ú´äËÜµ±Íº¡Û¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾åÅÄ¡£ÎÏ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Á°Àþ¤Î´ð½àÅÀ¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ëí÷¤·¤¤¤è¤Í
¡¡¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ÇÆüËÜ¤Ï¥á¥¥·¥³¤ÈÂÐÀï¡££°¡Ý£°¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤º»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤ä¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¡£²ñ¾ì¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¢¥á¥Õ¥È¤äÌîµå¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ëµ×ÊÝ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ò³°¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¾õÂÖ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥á¥¥·¥³¤Î£´¡Ý£³¡Ý£³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤ÎÆüËÜ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢½øÈ×¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¾¯¤·¿ÈÂÎ¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÈ´¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆîÌî¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¥°¥Ã¤È¤«¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÂÐ¿Í¤¬¶¯¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆîÌî¤°¤é¤¤¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¸åÈ¾¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±¥È¥Ã¥×¤Î¾åÅÄ¤À¡£Á°Àþ¤Î´ð½àÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëí÷¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼ý¤á¤ë¡£·ã¤·¤¯¥Á¥ã¡¼¥¸¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢´ÊÃ±¤ËÅÝ¤ì¤º¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ëÎÏ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤â¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥¡¼¥×¤·¤ÆµÕ¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¹¶·â¿Ø¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¡£¿ÈÂÎ¤Î¶¯¤µ¤Ï»ý¤ÁÌ£¤À¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡££±¥È¥Ã¥×¤¬¤¬¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢£²ÎóÌÜ¤äÎ¾¥µ¥¤¥É¤¬Íí¤ó¤Ç¹¶·â¤Ë¸ü¤ß¤¬½Ð¤ë¡£¾åÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤Í¡£
¡¡Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿£³¥Ð¥Ã¥¯¤â´è¾æ¤À¤Ã¤¿¡£Éé½ý¸òÂå¤ÎÈÄÁÒ¤¬¿´ÇÛ¤À¤±¤É¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎëÌÚ¤â°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É·ä¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±óÆ£¤À¤è¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤À¤è¤Í¡£Áê¼ê¤¬¤É¤³¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Ãæ±û¤Ç¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÌ¤Á³¤ËÄÙ¤·¡¢¥Ñ¥¹¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æ¡¢¹¶¼é¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¤Þ¤µ¤ËÂç¹õÃì¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¡£
¡¡FIFA¥é¥ó¥¯¤Ç17°Ì¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥¥·¥³¤Ï13°Ì¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢³Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Éé¤±¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¡È¤¢¤È¤Ï·è¤áÀÚ¤ë¤À¤±¡É¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ý³Ï¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤¬º£¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¼¡¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
´äËÜµ±Íº¡Ê¤¤¤ï¤â¤È¡¦¤Æ¤ë¤ª¡Ë¡¿1972Ç¯£µ·î£²Æü¡¢53ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Õ¥¸¥¿¡¿Ê¿ÄÍ¡¢µþÅÔ¡¢Àîºê¡¢VÀîºê¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÀçÂæ»þÂå¤Ë·è¤á¤¿¡È40¥á¡¼¥È¥ëFKÃÆ¡É¤Ïº£¤â¸ì¤êÁð¤Ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¡£°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤ä»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤Î¸ª½ñ¤Ç¡¢²¤½£CL¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÌä¤ï¤º¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£23Ç¯¤Ë¡Øº¸Íø¤¤Î²ñ¡Ù¤òÈ¯Â¡£
