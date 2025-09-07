◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日―巨人（７日・バンテリンドーム）

巨人・先発の横川凱投手は５回途中２失点で降板し、今季２勝目はならなかった。８１球を投げ６安打２三振、３四球の内容だった。

幸先よく初回に先取点を奪ってもらいマウンドに立った横川は、１回、３回と先頭を安打で出塁し走者を背負ったが無失点で切り抜けた。しかし４回、細川への初球、直球が高めに入り左翼席へ運ばれ同点に追いつかれた。２、４回にいずれも送りバントを失敗し、追加点のチャンスを広げられないことが響いた。

５回にバッテリーを組む岸田が、この日２本目の適時打で勝ち越し。さらに２死満塁から吉川尚輝が２点二塁打を放ち、３点のリードとなった。

ところが直後の攻撃で、中日・松葉の代打、辻本のセンターへの飛球をキャベッジが取れず二塁打に。１番ブライトに四球を与え、一塁へのセーフティーバント試みた田中はセーフの判定で、リプレー検証の結果も判定は変わらず無死満塁の大ピンチ。岡林にフルカウントから押し出しの四球を与えたところで、ベンチから阿部監督が出てきて交代を告げた。

内海コーチは「自分の持ち味を出したピッチングが落ち着いてできている。回の先頭をしっかり取って、リズム良く、１イニングでも長く投げて欲しいね」と話していたが、無念の降板となった。