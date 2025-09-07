今日7日は二十四節気の白露ですが、暦とは裏腹に厳しい残暑となっています。九州では9月としては記録的な暑さとなっている所もあります。明日8日は晴れる太平洋側を中心に厳しい残暑となるでしょう。東京都心でも猛暑日(最高気温35℃以上)となりそうです。

今日7日は二十四節気の「白露」も厳しい残暑

今日7日は二十四節気の「白露」です。「白露」とは、朝晩の冷え込みによって草花に露が宿り、白く輝いて見えることを意味し、暦の上では秋の趣がひとしお感じられる頃です。





ただ、暦とは裏腹に、今日7日も厳しい残暑となっています。15時までの最高気温は宮崎県西都市で37.1℃、宮崎県美郷町神門で36.3℃、大分県宇佐市院内で35.5℃と統計開始以来、9月の1位の記録を更新しています。また、宮崎市で36.7℃(9月2位タイ)、福岡市で36.3℃(9月8位タイ)、高知県四万十市中村で36.2℃(9月2位)、山口市で36.0℃と体温並みの暑さとなっています。

明日8日 太平洋側を中心に厳しい残暑

明日8日も晴れる太平洋側を中心に厳しい残暑となるでしょう。最高気温は高知市や大阪市で34℃と今日7日と同じく真夏並みの暑さとなりそうです。名古屋市で36℃、甲府市で37℃と体温並みの暑さとなるでしょう。東京都心は35℃と5日ぶりに猛暑日となりそうです。熱中症に警戒が必要です。

熱中症の応急処置

熱中症は、できるだけ予防したいものですが、万が一、症状が疑われる場合は、次のような応急処置が必要です。



まずは、涼しい場所へ移動しましょう。冷房の効いた部屋や、屋外では風通しのよい日陰で、できるだけ早く、体を冷やしてください。

衣服を緩めて、体から熱を逃がしましょう。体温を下げるためには、冷やした水のペットボトル、氷枕などを使って、両側の首筋や、わきの下、足の付け根を冷やすと効果的に体温を下げることができます。

水分と塩分を補給しましょう。冷たい水を、自分で持って飲んでもらうと、体にこもった熱を奪うだけでなく、水分補給もできます。また、経口補水液やスポーツドリンクを飲めば、汗で失われた塩分も適切に補えます。

ただ、吐き気を訴えたり、意識がなかったりするなど、自分で水分を摂ることができない場合は、口から水分を補給するのは禁物です。すぐに病院へ運んでください。