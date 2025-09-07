元TOKIOの松岡昌宏（48）が6日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。新ヘアスタイルを披露した。

この日のゲストはサッカー元女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん。以前から共に食事に出かけるなどプライベートでも交流があるというMCの松岡は「じゃちょっと失礼して」と帽子を取り、丸刈り頭を披露した。

奇麗に刈り込まれた丸刈りに同じくMCのお笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉は「私は昨日衝撃を受けたんで。なんで丸刈り？」と不思議そう。

松岡は「いやああの、いつもサイドは自分で刈ってるんです。で、こっちの方（左サイド）を刈りすぎたんですよ。刈りすぎたなと思って。で、こっち（右サイド）も合わせようって刈ってて」と説明。「なんかね『ギニュー特戦隊』のリクームみたいになっちゃった」と大ヒット漫画「ドラゴンボール」に登場するキャラクターのように頭頂部のみに髪が残った状態になったと例えて笑わせた。

「これはやばいなっていうことで、丸刈りに。年に1回丸刈りにしてるじゃないですか」と松岡。「ちょうど、まあいいだろうって」「丸刈りにしました」と平然と話すと、大吉は「お似合いだからまあいいとして」とまとめていた。