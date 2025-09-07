「女子ゴルフ・ゴルフ５レディース・最終日」（７日、ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝パー７２）

ルーキーの荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝が５バーディー、１ボギーの６８で回り、通算１２アンダーで初優勝した。

台風の影響で２日間開催となった最終日、荒木は初日に８アンダーで並んでいた柏原明日架、稲垣那奈子と最終組でスタート。２番でボギーとしスコアを落としたが、５、６、７番で３連続バーディーを奪い、後半の１２、１３番でもバーディーでスコアを伸ばした。１６番でバーディーを奪った柏原に１打差に迫られた。

１打差で迎えた１８番パー４は、２打目勝負。先に打った荒木は、カップが切られた上の段に届かず、下からの長いバーディーパットを残し、逆に柏原はピン上のカラーまで攻めていった。荒木のファーストパットはカップをそれ、ピン上１・５メートル。柏原が上からのバーディーを決められず、パーでフィニッシュ。荒木にとっては５度目の首位発進。今大会は２日間の短縮競技となった中「これまでは（首位発進すると）２日目に崩していたので、チャンスと思って」と過去の自分を乗り越えた。最後はしびれるウイニングパットを真ん中から沈めて、念願の優勝をついに果たした。

優勝インタビューでは「本当にうれしいですし、長く感じたんですけど、最後まで粘り強く戦えてよかった。２勝目、３勝目目指して残りのシーズンも頑張りたい」と笑顔で語った。

荒木のこれまでの最高順位はブリヂストン・レディースの２位だった。今年のルーキー優勝は、入谷響のニチレイ・レディース以来２人目となった。