「女子ゴルフ・ゴルフ５レディース・最終日」（７日、ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝パー７２）

都玲華（２１）＝大東建託＝は前半、「番手の間の距離が多くて」ボギーが先行。４番パー３ではグリーン手前からのアプローチがグリーンオーバーというトラブルもあったが、ここをうまく寄せて「ボギーで終われたのがよかった」と、５番でバーディーを奪い返しイーブンに。

その後、７番でバーディーを先行させると後半は３バーディー。この日６８で回り、通算９アンダーはホールアウト時点で自己ベストフィニッシュとなる４位だった。

都は「この難しいグリーンで、長いパットも２つ以内で収められ、中には一発で決められたのもあった。これはすごい手応え」と満足感を漂わせた。

「終わってみれば上位という、私が想像する優勝争いは今回もできなかった」と言いつつも、しっかりと結果を残したことは来週、日本女子プロゴルフ選手権への弾みとなる。「今週は伸ばし合い。来週もよく知っている大洗なので、そこはどれだけ耐えるか。攻めすぎたらトリプルとかプラス４もあり得る」と、警戒しつつもプロテスト合格の験のいいコースで今度こそ優勝争いをする。