「解説が暴言でも吐いてるのかと」日本対メキシコのアナウンサー“高速対応”に称賛続々「NHK実況すげぇ」
日本代表対メキシコ代表の中継で実況を担当した『NHK』の小宮山晃義アナウンサーに称賛が集まっている。
この試合の後半45分、FW上田綺世が相手DFセサル・モンテスからスライディングタックルを受けた。VARの介入を経て最終的にモンテスは一発退場となったが、当初の判定はイエローカード。これには解説の林陵平氏も「完全にドグソ(DOGSO)じゃないですか」と反応した。
すると小宮山アナウンサーは間髪入れずに「DOGSO、Denial (of an) Obvious Goal Scoring Opportunity。英語で決定的な得点機会の阻止。それにはあたらない判定になったようです」と補足。サッカーファンの間では浸透しつつある一発退場になる反則を示す用語だが、一般の視聴者に向けて説明した。
そうした対応にSNS上では「NHK実況すげぇ」「なんの略称かまでフォローしてしゃべるのはさすが」「すぐ解説するNHKアナ有能すぎ」といったコメントや、「解説がドグソじゃないのかって言って暴言でも吐いてるのかと思った」と小宮山アナに感謝する声も出ている。
NHK公式サイトによると小宮山アナウンサーの趣味は「サッカー、フットサル、スポーツ観戦」。Jリーグやワールドカップなどでも実況を担当している。
この試合の後半45分、FW上田綺世が相手DFセサル・モンテスからスライディングタックルを受けた。VARの介入を経て最終的にモンテスは一発退場となったが、当初の判定はイエローカード。これには解説の林陵平氏も「完全にドグソ(DOGSO)じゃないですか」と反応した。
すると小宮山アナウンサーは間髪入れずに「DOGSO、Denial (of an) Obvious Goal Scoring Opportunity。英語で決定的な得点機会の阻止。それにはあたらない判定になったようです」と補足。サッカーファンの間では浸透しつつある一発退場になる反則を示す用語だが、一般の視聴者に向けて説明した。
NHK公式サイトによると小宮山アナウンサーの趣味は「サッカー、フットサル、スポーツ観戦」。Jリーグやワールドカップなどでも実況を担当している。