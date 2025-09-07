増田貴久、面影残る小学生の写真を公開「これはモテる」「顔変わってなぁ〜い」“感想文”の文字にも注目「とても綺麗」
3人組グループ・NEWSの増田貴久が7日までに公式インスタグラムを更新。かわいらしい面影が残る小学校時代の写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真あり】面影残る小学校時代の増田貴久
「小学生の頃の移動教室の写真が母親から送られてきたw #感想文 #ウケる」として数枚の写真と増田の直筆で書かれた感想文の写真をアップ。移動教室の感想文はサンドスキーを楽しんだ際の等身大の思い出が綴られている。
ファンは「これはモテる」「全部可愛すぎて」「学校にいたら絶対恋焦がれてます」「なんて可愛い少年なんだ！」「かわいいし、なんなら既にカッコいい」とすでに完成されつつある姿にメロメロ。さらに「字が綺麗すぎません！！！？」「字がとても綺麗」と感想文の文字にも注目が集まっている。
【写真あり】面影残る小学校時代の増田貴久
「小学生の頃の移動教室の写真が母親から送られてきたw #感想文 #ウケる」として数枚の写真と増田の直筆で書かれた感想文の写真をアップ。移動教室の感想文はサンドスキーを楽しんだ際の等身大の思い出が綴られている。
ファンは「これはモテる」「全部可愛すぎて」「学校にいたら絶対恋焦がれてます」「なんて可愛い少年なんだ！」「かわいいし、なんなら既にカッコいい」とすでに完成されつつある姿にメロメロ。さらに「字が綺麗すぎません！！！？」「字がとても綺麗」と感想文の文字にも注目が集まっている。