THE JET BOY BANGERZ¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯È¯Çä¡¡£Ù£Õ£È£É¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿£±ºý¡×
¡¡£±£°¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ê£Å£Ô¡¡£Â£Ï£Ù¡¡£Â£Á£Î£Ç£Å£Ò£Ú¡×¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ê£Å£Ô¡¡£Â£Ï£Ù¡¡£Â£Á£Î£Ç£Å£Ò£Ú¡¡£Ï£Æ£Æ£É£Ã£É£Á£Ì¡¡£Á£Ò£Ô£É£Ó£Ô¡¡£Â£Ï£Ï£Ë¡¡£Õ£Î£Ì£Ï£Ã£Ë¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£Ù£Õ£È£É¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¡Ø£Õ£Î£Ì£Ï£Ã£Ë¡Ù¤Ë¤ÏËÍ¤¿¤Á£±£°¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¸ÄÀ¤ò²òÊü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿£±ºý¤¬´°À®¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÊõÊª¤À¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö·ëÀ®¤·¤¿£³Ç¯Á°¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£´é¤Ç¸«¤¨¤ëÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¤â¡Ö£³Ç¯´Ö¤¬¤³¤Î£±ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯É½¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÁ´Éô¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎºî¤ê¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¡¢£Ù£Õ£È£É¤Ï¡Ö£³Æü´Ö¡¢±öÈ´¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë£Ë£Ï£Ô£Á¤¬¡Ö¤³¤Î´ü´Ö¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£Á£Ï£É¤â¡Ö³§¤Ç¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¡£Á´°÷¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö£Å£Ø£É£Ì£Å¡×£Á£Ë£É£Ò£Á¤¬´ó¤»¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂç´î¤Ó¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î£Ó£È£Ï£×¤Ï¡Ö£Á£Ë£É£Ò£Á¤µ¤ó¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Î´Ø·¸ÃÍ¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¸¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£