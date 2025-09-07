山下達郎、2年ぶりニューシングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」リリース決定
山下達郎が、約2年ぶりとなるニューシングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」を11月5日(水)に発売することが決定した。
ダブルA面シングルとなる本作。1曲目に収録される「オノマトペISLAND」は、現在Netflixにて独占配信中のポケモンの完全新作ストップモーション・アニメーション『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソード(5〜8話の全4話)の主題歌となっている。晴れやかな歌声とメロディが特徴の、心だけでなく耳をも癒すようなハートウォーミングなナンバーだ。既にダウンロード配信は行われているが、この度CD発売も決定した。
2曲目に収録される「MOVE ON」は、現在オンエア中のダイハツ工業株式会社の軽乗用車「MOVE(ムーヴ)」のTVCMソング。軽快かつ爽快感を感じさせる、山下達郎らしいポップ・ソングとなっており、CMでは80年代シティ・ポップのジャケットを数多く手掛けてきた永井博氏のイラストのトロピカルかつノスタルジーな世界観ともに、新型「MOVE(ムーヴ)」のスタイリッシュなデザインと登場感を見事に表現する楽曲となっている。CMでは15秒バージョンしか聴くことはできなかったが、遂にフルサイズが完成し、シングルへの収録が決定した。
またカップリングとして3曲目に収録される「Santé」(読み：サンテ)は、昨年12月に公開された映画『グランメゾン・パリ』のチアリング・ソング。「フランス・パリを舞台に、アジア人初となるミシュランガイド“三つ星”に挑む」という映画の世界観にマッチした、グルーヴ感溢れるダンサブルな最新型のタツローナンバー。「Santé」はフランス語で「乾杯」を意味し、料理のためなら妥協を一切許さない料理人たちへのリスペクトが感じられる楽曲となっている。ファンから作品化の要望が多かった楽曲だが、この度満を持してシングルへの収録が決定した。
ニューシングルはこれら3曲がまとめてコンパイルされ、各カラオケ音源も収録されたトータル6曲入りの商品となる。
■ニューシングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」
2025年11月5日(水)発売
￥1,300 (税抜) / ￥1,430（税込）
WPCL-13706
＜収録曲＞
1. オノマトペISLAND 〜Netflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」主題歌〜
2. MOVE ON 〜ダイハツ「MOVE(ムーヴ)」TVCMソング〜
3. Santé 〜映画「グランメゾン・パリ」チアリング・ソング〜
4. オノマトペISLAND (KARAOKE)
5. MOVE ON (KARAOKE)
6. Santé (KARAOKE)
全6曲収録
ご予約はこちら
https://tatsuroyamashita.lnk.to/newsg2025
◾️「オノマトペISLAND」
2025年9月4日(木)配信 ※ダウンロード配信のみ
https://tatsuroyamashita.lnk.to/ONMTPISLNDPu
■Netflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』
新エピソードが9月4日（木）より世界独占配信！
監督：小川育（ドワーフ）
脚本：土城温美 コンセプトアート／キャラクターデザイン：上杉忠弘 制作：ドワーフスタジオ (株)FIELD MANAGEMENT EXPAND
声の出演：のん（ハル）、ファイルーズあい（アリサ）、奥野瑛太（タイラ）、竹村叔子（ワタナベ）、町田啓太（ケント）、山路和弘（ダン） ©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
Netflix作品ページ： http://netflix.com/pokemonconcierge