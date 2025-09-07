日本でも人気を集めた韓国ドラマ「恋のスケッチ～応答せよ1988～」で、ヘリの弟役を演じた俳優のチェ・ソンウォン（40）が、急性白血病の闘病生活を終え回復中の近況を報告した。



【写真】韓国ドラマ「恋のスケッチ～応答せよ1988～」

チェ・ソンウォンは8月30日、自身のSNSで「7月～8月」というコメントとともに、複数の写真を掲載。ミュージカルを観に行ったり、川辺でたそがれたりするなど、活動的な近況を伝えた。以前よりも痩せてやつれているが、笑顔は失われていない。



チェ・ソンウォンは、ドラマ「恋のスケッチ～応答せよ1988～」「刑務所のルールブック」「私のIDはカンナム美人」「サイコパスダイアリー」「ビッグイシュー ～正義か、悪か～」、KBSドラマスペシャル2023「極夜」、映画「アシュラ」、ミュージカル「女神様が見ている」「Trace U」など、ドラマや映画から舞台まで、あらゆる作品で活躍。特に、2015年のドラマ「恋のスケッチ～応答せよ1988～」では、ドクソン（ヘリ）の弟ノウルを演じ、知名度を上げた。



しかし、2016年に急性白血病を患い活動を休止、その後回復したものの、2020年に再び闘病生活に入る。そして、2024年2月に配信されたTVINGオリジナルドラマ「ピラミッドゲーム」に出演し、主人公の担任イム・ジュヒョン役で復帰を果たした。



（よろず～ニュース特約・moca）