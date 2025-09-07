◇女子ゴルフツアー ゴルフ5レディース最終日（2025年9月7日）

最終ラウンドが行われ、ルーキーの荒木優奈（20＝Sky）が5バーディー、1ボギーの68で回り、ツアー初優勝を飾った。後半13番でバーディーを奪って単独首位に立つと、そのまま逃げ切り、36ホールの短期決戦を制した。

初日に64をマークし、新人ながら自身5度目の首位発進を決めた。過去4度は2日目以降に崩れることが多かった。5月のブリヂストン・レディースでは首位で最終日を迎えたものの、2打及ばず涙を流した。今回5度目の首位発進で待望の初優勝を手にした。ニチレイ・レディースで初優勝を挙げた入谷響（19＝加賀電子）に続く2人目の新人Vとなった。

1打差には今季1勝の柏原明日架（29＝富士通）が入った。

◇荒木 優奈（あらき・ゆうな）2005年（平成17）6月17日生まれ、熊本県出身の20歳。4歳からゴルフを始める。日章学園高出身。日本ジュニアを制し、高校3年時にはトヨタジュニアゴルフワールドカップで個人、団体の2冠を達成。昨年、2度目の挑戦でプロテストに合格。今季平均飛距離243・84ヤード。1メートル56。