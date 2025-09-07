靴の衣替えにあわせて“ソックス”も新調してみない？「YUQRI」の新作アイテムで秋冬の足元コーデを楽しも
9月になり、サンダルから、スニーカー・ローファー・ブーツなど、靴も衣替えを始めたくなりますよね。
そんなシューズに欠かせないのが“靴下”。
ソックスブランド「YUQRI（ユクリ）」では、2025年秋冬コレクションとして、季節感のある素材をはじめ、足元コーデを楽しめる柄物のアイテムなどがお目見えしています。
現在販売中のオンラインストアを皮切りに、表参道直営店および他店舗でも順次発売予定なので、ぜひチェックしてみて。
おしゃれさと機能性を両立した「YUQRI」の新作ソックス
YUQRIの秋冬新作コレクションは、『Cozy Moments』がテーマ。
“温度”のある余白とまとう空気を意識した、足元のためのコレクションだといいます。
使い勝手のよいシンプルなデザインからアクセントにぴったりなものまで、丈感の異なるソックスが豊富にラインナップ。
また、全アイテムに消臭機能がついていますよ。
シンプルなデザインは使い勝手抜群
バイカラーがおしゃれな「Puffy panel」（税込2750円）は、やわらかで弾力のある履き心地が特徴。
「Coco」（税込2200円）は、伸びのよい編地が包み込まれるような感覚をもたらし、履き口も締め付け感のないロール状になっているのがポイントです。
“Y”のロゴが目を惹く、YUQRIの新アイコンモデル「first step」（税込2090円）。
吸湿性や速乾性に優れており、シーンを選ばず活躍する一足ですよ。
ラインのデザインがアクセントの「walky」（税込2750円）は、レトロな雰囲気ながらも、シックな色合いで今っぽく。
「crispy warm」（各 税込2750円）は、前シーズンより登場した「crispy」をさらにアップデートしたモデルです。
ソフトに仕上がったリブ編みはリラックス感があり、くしゅっとさせて履くとかわいい。
立体的なデザインが美しいロング丈の「Schickest long」（税込2970円）は、モードなスタイリングにもマッチしますよ。
暖かなモコモコ素材や、パーティーシーンにぴったりなソックスも
「Cozy velour」（税込3190円）は、なめらかな触り心地でずっと履いていたくなる心地よさ。
自由で自立した新しい女性像として描かれた“Brinkley Girl”をイメージした「Brinkley」（税込2750円）は、きらめくラメ糸とシアーがとっても華やかですよね。
立体的なドットをちりばめた、存在感のある「Polka」（税込2750円）。薄地でありながら伸縮性も抜群です。
「faux fur」（税込2750円）は、逆立つように仕立てられたファーがポイントの一足。
足底は薄い編地になっているので、もたつきがなく、靴を選ばずコーデを組めますよ。
秋冬の足元コーデを楽しもう
スニーカーとあわせてカジュアル感を高めたり、ブーツからチラ見せしたりと、靴下ひとつでコーデの幅が広がりますよね。
今回紹介した以外にも、さまざまなアイテムがラインナップしています。
おしゃれが楽しくなるセンスフルなYUQRIのソックスを、ぜひ集めてみてください。
「YUQRI 25AW collection」アイテム一覧
https://yuqri.tokyo/
参照元：株式会社TTIME プレスリリース
そんなシューズに欠かせないのが“靴下”。
ソックスブランド「YUQRI（ユクリ）」では、2025年秋冬コレクションとして、季節感のある素材をはじめ、足元コーデを楽しめる柄物のアイテムなどがお目見えしています。
現在販売中のオンラインストアを皮切りに、表参道直営店および他店舗でも順次発売予定なので、ぜひチェックしてみて。
YUQRIの秋冬新作コレクションは、『Cozy Moments』がテーマ。
“温度”のある余白とまとう空気を意識した、足元のためのコレクションだといいます。
使い勝手のよいシンプルなデザインからアクセントにぴったりなものまで、丈感の異なるソックスが豊富にラインナップ。
また、全アイテムに消臭機能がついていますよ。
シンプルなデザインは使い勝手抜群
バイカラーがおしゃれな「Puffy panel」（税込2750円）は、やわらかで弾力のある履き心地が特徴。
「Coco」（税込2200円）は、伸びのよい編地が包み込まれるような感覚をもたらし、履き口も締め付け感のないロール状になっているのがポイントです。
“Y”のロゴが目を惹く、YUQRIの新アイコンモデル「first step」（税込2090円）。
吸湿性や速乾性に優れており、シーンを選ばず活躍する一足ですよ。
ラインのデザインがアクセントの「walky」（税込2750円）は、レトロな雰囲気ながらも、シックな色合いで今っぽく。
「crispy warm」（各 税込2750円）は、前シーズンより登場した「crispy」をさらにアップデートしたモデルです。
ソフトに仕上がったリブ編みはリラックス感があり、くしゅっとさせて履くとかわいい。
立体的なデザインが美しいロング丈の「Schickest long」（税込2970円）は、モードなスタイリングにもマッチしますよ。
暖かなモコモコ素材や、パーティーシーンにぴったりなソックスも
「Cozy velour」（税込3190円）は、なめらかな触り心地でずっと履いていたくなる心地よさ。
自由で自立した新しい女性像として描かれた“Brinkley Girl”をイメージした「Brinkley」（税込2750円）は、きらめくラメ糸とシアーがとっても華やかですよね。
立体的なドットをちりばめた、存在感のある「Polka」（税込2750円）。薄地でありながら伸縮性も抜群です。
「faux fur」（税込2750円）は、逆立つように仕立てられたファーがポイントの一足。
足底は薄い編地になっているので、もたつきがなく、靴を選ばずコーデを組めますよ。
秋冬の足元コーデを楽しもう
スニーカーとあわせてカジュアル感を高めたり、ブーツからチラ見せしたりと、靴下ひとつでコーデの幅が広がりますよね。
今回紹介した以外にも、さまざまなアイテムがラインナップしています。
おしゃれが楽しくなるセンスフルなYUQRIのソックスを、ぜひ集めてみてください。
「YUQRI 25AW collection」アイテム一覧
https://yuqri.tokyo/
参照元：株式会社TTIME プレスリリース