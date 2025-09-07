サンド富澤、単独ライブツアー初日に相方を祝福「死ぬまで面白いオッサンでいてほしい」

お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしが5日に自身のアメブロを更新。単独ライブツアーの初日を迎えたことを報告した。

この日、富澤は「今年も単独ライブツアーが池袋サンシャイン劇場で始まりました！」と報告。「台風の影響で電車が遅延したりもありましたが、無事開催することができました」と安堵した様子でつづった。

続けて「年々早くなる月日や年齢による疲れと闘いながらネタを書き書き、稽古して本番初日。差し入れも沢山頂き、ありがとうございます」とコメント。「全新ネタなのでウケるかどうかはやってみないとわからないという、恐ろしい試み」と述べ「とりあえず思ってたより良かったので、ここからツアーで全国を回りながらネタをブラッシュアップしていくことになります」とつづった。

また「先日番組で共演した江口のりこさんも見に来て頂き、スゲー嬉しかったです！」と明かし「江口さんもお兄さんの影響で男塾を見ていたそうで、グッズを非常に喜んでいました」と報告。「そんなライブツアー初日の今日は相方の51歳の誕生日！」と相方の伊達みきおが誕生日を迎えたことをケーキの写真とともに報告した。

さらに「高校時代に知り合った相方がどんどんオッサンになっていきます」といい「ネタ中も『こいつ51歳なのかよ』と思うと面白くなってきます」とコメント。「胃が強いので長生きすると思いますが、死ぬまで面白いオッサンでいてほしい」と述べつつ「初日は緊張もあって相当疲れましたが、今日から3デイズがんばりまーす」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。