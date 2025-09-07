「こっちの方が強かった」難敵メキシコとドローに久保建英は手応え「ほぼ苦しいシーンもなかった」【現地発】
アメリカ遠征中の日本代表は９月６日（日本時間９月７日）、オークランド・コロシアムでメキシコ代表と親善試合を戦い、押し込む時間帯が長かったものの、ゴールを奪えず、スコアレスドローに終わった。
FIFAランキングでは日本の17位に対して、メキシコは13位。２シャドーで先発し、果敢に仕掛けて際どいシュートも放った久保建英は内容に満足しているようだ。
「こっちの方が強かったと思うんで、そこは良かったです。もっとメキシコ相手に苦しい展開になる可能性もあった中で、ほぼ苦しいシーンもなく、ビルドアップも僕らの方がよかったですし」
24歳のレフティは「相手のでかいディフェンスの選手にあんまり競り負けるところもなくて、押し込まれてロングボールを蹴られてという展開もこのチームではたまにありますけど、そんなこともなくて。決められそうなピンチも一回ありましたけど、あんまりピンチらしいピンチもなかった」と言葉を続けた。
「引き分けてしまったのは残念かもしれないですけど、内容見ていたら問題ないなと思いました」
ワールドカップ開催国である中南米の雄と互角以上の戦いをし、手応えをつかんだようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
