ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î²÷Åê¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÄËº¨¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ËÀäË¾¡ÖµåÃÄ»Ë¾åºÇ°¡×¡ÖÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë°Ì´¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½4¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ê2025Ç¯9·î6Æü¡¡¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢8²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È´°àú¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¡£9²ó2»à¤«¤é¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ËÄËº¨¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢2015Ç¯¤Î´ä·¨°ÊÍè¡¢ÆüËÜÅê¼ê3¿ÍÌÜ¡Ê4²óÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ÎÂçµÏ¿¤òÆ¨¤·¤¿¡£»³ËÜ¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÍðÄ´¤Ç¡¢9²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é°Ì´¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£»³ËÜ¤Î²÷Åê¤Ï¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï5¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡Á°¥«¡¼¥É¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤«¤é¡¢ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤ËÄËº¨¤Î5Ï¢ÇÔ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï8·î°Ê¹ß¡¢¾¡Î¨5³äÌ¤Ëþ¤Î¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤Ë4¾¡14ÇÔ¡¢¾¡Î¨.222¤È¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¥óµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë°Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÉé¤±Êý¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ»Ë¾å¡¢ºÇ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ëÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡ÖLA¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¡ÖÎò»Ë¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤«¤é¡¢¶²ÉÝ¤ÎÊ¥¤Ø¡£ÄãÌÂ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤µ¤¨¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë°Ì´¤òÁÛÁü¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Ìë¤Ï¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ°Ì´¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£9²ó¤ËÆþ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç·ëËö¤Ï¤â¤Ï¤äµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾¡Íø¤¹¤é¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀäË¾»ë¤·¤¿¡£