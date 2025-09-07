大阪、阪神マジック1＆万博さんま登場… 吉村知事は道頓堀の“変化”を伝える
プロ野球・阪神タイガースのセ・リーグ優勝マジックが6日の試合終了時点で「1」となり、最短できょう7日に優勝が決定する。
【写真】阪神マジック1…道頓堀「串カツだるま」人形に変化
道頓堀では、川へダイブしないように呼びかける。大阪府の吉村洋文知事は、自身のXで「串かつだるま（道頓堀店）の人形、なんで救命胴衣を着てるん？おかしいやん」と伝えた。
そして「もし、今日、阪神タイガースが優勝しても、昔のカーネルサンダースみたいに道頓堀川に人形を投げないで下さい」とつづった。
大阪・関西万博では、「大阪ウィーク〜秋〜」のプログラム『さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博』が実施、明石家さんまの貴重なイベントが、阪神のマジック1と重なる。
