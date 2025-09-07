¡È´éÌÌ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼µ¿ÏÇ¡É¤òÈÝÄê¤·¤¿ÅÁÀâÅªK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤ÎÍÅ±ð¼«»£¤ê¸ø³«¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×2NE1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤¬³èÆ°ÃæÃÇ¤«¤é1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¡¢¡È·ãÊÑ¡É¼«»£¤ê
9·î7Æü¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖBom park in Black¡Ê¹õ¿§¤òÃå¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ï¡¢µ¤³Ú¤ÊÉþÁõ¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿¤ÃÇò¤ÊÈ©¤ò¸«¤»¤¿Èà½÷¤Ï¡¢´é¤ÎÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÌÜ¤ò¸«¤»¤¿¡£¹â¤¤É¡¤È¤È¤â¤ËÇ»¤¤¥ì¥Ã¥É¥ê¥Ã¥×¤ÇÍÅ±ð¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤À¡£
µî¤ë8·î6Æü¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Î½êÂ°»öÌ³½êD-NATIONÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤¬2NE1¤Îº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤È°ÂÄê¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦½ê¸«¤òÆÀ¤¿¤¿¤á¡¢¿¼¤¤µÄÏÀ¤ÎËö¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÄê¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
2NE1¤ÎºÆ·ëÀ®¸å¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ë»¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ï¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Ð¤é¤¯µÙ»ß¤·¡¢²óÉü¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢2NE1¤ÏºÇ¶á¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖWATERBOMB¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1984Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯¤ËYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢2009Ç¯3·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×2NE1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¸ÄÀÅª¤Ê²ÎÀ¼¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£2016Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¶õÇò´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¤ËD-Nation¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£