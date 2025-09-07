◆国際親善試合 メキシコ０―０日本（６日・米カリフォルニア州オークランド）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同１３位のメキシコと０―０で引き分けた。約２年ぶりにアジア勢以外との対戦となり、内容面では手応えをつかんだが、ゴールを奪うことはできなかった。

＊ ＊ ＊

先発し、後半２４分まで出場した久保建英は「引き分けてしまったことは残念かもしれませんが、内容を見ていたら問題ないかなと思いました」とチームとしてのパフォーマンスを誇った。

前半は連動したプレスでメキシコを“窒息”させ、高い位置でボールを奪うことに成功。久保のシュートが枠外に飛ぶなど、ネットを揺らすことはできかったが、メキシコ相手に主導権を握ることができたことは事実。久保は「点を決める決めないに限らず、押し込む時間帯が多かった。引き分けた分際で何を言ってんだって話ですけど、僕らの方が強いと思う。だから勝っておきたかったなってのはありますけど、メキシコと対等以上にやれていることは、順当な結果なのかな」と振り返った。

メキシコはＦＩＦＡランクで日本の４つ上の相手。大アウェーの環境下でのドローには、ポジティブな面もネガティブな面もあったが、久保は「この相手に（この質の攻撃を）やれたら、Ｗ杯でも半分くらいの国にできると思う」とキッパリ。今後に中２日で米国、１０月にパラグアイとブラジルと対戦することに触れ「１０月のブラジル戦でも、どこまでできるのかどうか、今日できちゃったことで興味が湧きましたね」と手応えを示した。