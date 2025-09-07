¡Úµð¿Í¡Û¤Þ¤¿´ßÅÄÂÇ¡ª¡ªµÈÀî¾°µ±¤âÂ³¤¤¤¿¡¡£µ²ó¤Ë£³ÅÀ¾¡¤Á±Û¤·À®¸ù¡¡´ßÅÄ¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½µð¿Í¡Ê£·Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î£µ²ó¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î£²ÈÖ¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬ÃæÆüÀèÈ¯¡¦¾¾ÍÕ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤ÆÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯¹¥Ä´¤Î£³ÈÖÀô¸ý¤ÏÆóÎÝ¼ê¡¦ÅÄÃæ¤Î¡¢¸å¤í¸þ¤¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¹¥¥×¥ì¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢£´ÈÖ²¬ËÜ¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£ÀèÀ©¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿£µÈÖ¡¦´ßÅÄ¤¬¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éº¸Á°¤Ë±¿¤Ó¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¡£¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²»àËþÎÝ¤«¤éµÈÀî¤¬±¦ÍãÀþ¤Ø£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î²ó£³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç£²ËÜÌÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Î´ßÅÄ¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¸å¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡££²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ÎµÈÀî¤â¡ÖÄÉ²ÃÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£