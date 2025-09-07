◆女子プロゴルフツアー ゴルフ５レディス最終日（７日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）

５日から３日間で開催される予定だったが、５日は台風１５号の影響で中止され、２日間で２ラウンド３６ホールの短縮競技となった。３人の首位タイからスタートした２０歳のルーキー荒木優奈（Ｓｋｙ）が、好調の柏原明日架（富士通）に１打だけ競り勝ち、ツアー初優勝を飾った。２番でボギーが先行したが、その後、５バーディー。６８で回り、通算１２アンダーで勝ちきった。

荒木は昨年１１月、プロテストに合格し、今季からツアーに参戦。新人ながら、５月のブリヂストンレディスで２位となるなどトップ１０入りが６回。安定したゴルフを見せていた荒木が、今大会のしびれる優勝争いでも最後まで落ち着いたプレーを貫いた。

柏原は１打差の２位。前半の９ホールを３バーディー、ボギーなしの３３で回り、通算１１アンダーとして、ハーフターンでは単独首位と抜け出した。３週前のＮＥＣ軽井沢７２で６年ぶりの復活優勝。好調の２９歳は今季２勝目、通算４勝目に向けて順調にゲームを進めていたが、１０番パー４でトラブル発生。第１打が右サイドのカート道に着弾して右サイドの崖下へ。ボールは木の根元で打てずにアンプレアブル。第３打はグリーンを外した。第４打を５０センチに寄せて、ナイスボギーで耐えたが、続く１１番でもボギー。その後、ふたつバーディーを取り返したが、荒木に一打、及ばなかった。

２打差の３位は永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）。一時は首位に並んだ政田夢乃（なないろ生命）らが３打差４位だった。