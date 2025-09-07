◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-楽天(7日、みずほPayPayドーム)

楽天のボイト選手が2打席連続本塁打で二桁10号に到達しました。

ボイト選手はこの試合に「3番・ファースト」で先発出場。第1打席は相手先発・松本晴投手の前に空振り三振でしたが、3回の第2打席では左中間に9号ソロを放ちます。さらに5回に迎えた第3打席では、2番手・上茶谷大河投手から再び左中間へ10号ソロ。ストレートを完璧にとらえ、本人も打った瞬間に確信する豪快な一撃となりました。

2020年にMLBのア・リーグ本塁打王に輝いたボイト選手は、長打力を期待されて楽天に今季途中加入。7月2日に1軍登録され、8月には打率.321、5本塁打、16打点を記録するなどチームの打線を牽引する存在に。

本塁打数では既にチームトップに立っており、この2発で二桁に乗せました。46試合目での10号到達で、年間約31本ペースで本塁打を量産しています。

この活躍にSNSでは「ボイトのホームランって今のところ全部確信しかなくない？」「ボイトってやっぱ神だわ〜」「途中加入で二桁ホームランは本当にありがたい」と称賛するコメントが集まっています。