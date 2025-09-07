河合優実、“父親”との再会ショット「遂に！」「河合さんがノリノリｗ」
俳優の河合優実が、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“父親”との再会ショットが公開された河合優実
公式SNSは「『逃がさんで、ヤムおんちゃん！』立ち去ろうとする草吉をガッチリ確保する蘭子です」とつづり、河合優実と草吉役・阿部サダヲとの2ショットを投稿。2人は、ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系）で親子を演じており、今作での再共演が話題となっている。
ファンからは「蘭子ちゃんとヤムおんちゃんが再開した時の2人の表情、ヤムおんちゃんの4度の謝罪、ヤムおんちゃんとのぶちゃん達との雰囲気、全て最高」「やっぱりふてほど思い出しちゃいます〜」「遂に再会！うれしいですね」「局も時代も超えてご活躍のお二人！」「河合さんがノリノリな気がします！ｗやっぱり阿部さんは特別なんですね」などの声が寄せられている。
