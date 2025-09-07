関根勤が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」に中川家を招き、明石家さんまが仕事に厳しすぎるあまり、共演者を泣かせてしまったことを語り合った。

関根は「ゆうこりんがあるとき」と小倉優子の話題を切り出した。「２５メートルを泳ぎたい。泳げないから企画でやって欲しい」と言ってきたという。関根は「じゃあ、ゆうこりんの２５メートル泳ぐヤツをやろうってなった。１回目のロケがあってさんまさんは結果を知らない。そしたら、泳げないのは息継ぎができなかったから。泳法はできてた。だから最初の１５分で息継ぎを覚えたら２５メートル泳げたわけ。それでスタジオに帰ってきた」と泳げない企画が１５分で終了したことを振り返った。

さんまは「なんやこれ。お前、詐欺師やな。企画を使ってお前は売れようとして！」とかなりの剣幕だったという。関根は「ゆうこりんは便所にこもって泣いた」と話した。さんまはその後、言い過ぎたことを小倉に謝ったという。中川家は「謝ったんや。珍しい」とぽつりと述べた。

関根は「さんまさんの言うことも分かる」とし、「何回かやって、５回６回やって感動のフィナーレに向かおうとしたら、１５分で２５メートル泳げたから。そういうところは厳しい」とさんまの仕事への姿勢について語った。