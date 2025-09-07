篠原ともえ、自作の衣装を披露 淡いブルーのシルク衣装姿に「美しすぎて」「うっとり」と反響
歌手や俳優、デザイナー、音楽プロデューサーなどマルチに活動する篠原ともえ（46）が6日、自身のインスタグラムを更新。手作りの衣装に身を包んだ姿を披露し、反響を呼んでいる。
【動画】「美しすぎて」自作の衣装に身を包み、妖艶な笑みを浮かべる篠原ともえ
篠原はこの日、『Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT』にゲストとして登壇。身にまとっていたのは、淡いブルーのシルク素材を使った自作のドレスで、制作過程を投稿で公開した。
「シルク素材でドレープを仕上げ、流れるシルエットは風をイメージしてデザイン」とこだわりを説明。なびくドレスに身を委ねる姿は、気品と妖艶さをただよわせている。
この投稿にファンからは「何て美しい服なのでしょうか」「美しすぎて」「素敵なデザイン・作品にうっとりします」「奇抜な格好だったトモエちゃんがこんなに素敵な女性になって、感動してます」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「美しすぎて」自作の衣装に身を包み、妖艶な笑みを浮かべる篠原ともえ
篠原はこの日、『Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT』にゲストとして登壇。身にまとっていたのは、淡いブルーのシルク素材を使った自作のドレスで、制作過程を投稿で公開した。
この投稿にファンからは「何て美しい服なのでしょうか」「美しすぎて」「素敵なデザイン・作品にうっとりします」「奇抜な格好だったトモエちゃんがこんなに素敵な女性になって、感動してます」など、さまざまな反響が寄せられている。