「オリオールズ４−３ドジャース」（６日、ボルティモア）

ドジャースが九回に悪夢のサヨナラ負けを喫して５連敗。山本由伸のノーヒットノーラン消滅から悲劇の敗戦となったが、ＭＬＢ公式はＸで異例とも言える２１分間の動画を公開した。

山本がノーヒットノーランを目指して九回のマウンドに上がるところから動画はスタート。簡単に２死を奪い、快挙目前の球場は異様な空気に包まれた。あと１死のところでホリデイに右中間へソロ本塁打を浴び、快挙は消滅。直後にロバーツ監督がベンチを出て交代を告げた。

内野陣もマウンドに集まり、ロハスやフリーマンが次々と笑顔でハグをかわすシーン。この時点で誰もが連敗ストップを疑わず、敵地のファンも山本に異例とも言えるスタンディングオベーションを送った。

だがトライネンが二塁打を許し、連続四死球で満塁のピンチを招くと痛恨の押し出し四球で１点差に迫られた。ここでロバーツ監督は前日にサヨナラ被弾のスコットを投入。敵地がサヨナラを期待して熱狂に包まれた中、打球は中前に弾む逆転の２点タイムリーとなった。

歓喜に沸くオリオールズナインと本拠地ファンの大歓声が響いたところで動画は終了。まるでジェットコースターのような２１分間のドラマだった。山本は現地中継局のインタビューで「悔しい」と唇を噛んだ。通常、ＭＬＢ公式は長くても１分超の動画公開がほとんどの中、異例とも言える形で九回の攻防をアップした。