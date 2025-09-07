「管内のカメラ設備が何者かに襲撃されました」。群馬県に位置する八ッ場ダムを管理する「国土交通省 八ッ場ダム管理支所 公式Xアカウント」（@mlit_yamba_D）がXに報告しました。カメラにうつった可愛すぎる犯人に14万件の「いいね！」が集まるなど、大きな反響を呼んでいます。



【動画】「何者かに襲撃されました」すごい勢いで襲ってくるスズメ

カメラを正面から睨みつけ…動画にうつった犯人は？

八ッ場ダム管理支所の公式Xは「先日、八ッ場ダム管内のカメラ設備が何者かに襲撃されました」「カメラを正面から睨みつける大胆な犯行でしたが、設備に被害等はありませんでした」「襲撃者は現在も逃亡中です」「皆様も突然の襲撃にはご注意ください」と事件が起きたかのような報告だったが、監視カメラに映っていたのは「1羽の鳥」でした。小さな鳥はカメラの方へはばたき、派手に正面衝突した後、いずこかへ飛び去りました。



犯人の正体はスズメだった！？

この出来事について、実際に担当者の方へ聞いてみました。



ーー鳥の種類は判明しましたか？

スズメとのことです。



ーー鳥がカメラを襲った理由として考えられるものはありますか？

理由は思い当たりません。(コメントでは憶測が飛び交っているようですが)



ーーカメラの補修は不要でしたか？損害などは全くないですか？

襲撃後の映像を見ても、キズや汚れも無く特に問題ありません。



SNS上では「和んだ」「ずっと見ていられる」「かわいい襲撃者ですね！！」「何事かっ？って思ったらなんかほっこりした笑」など、温かなコメントが多く寄せられました。



▽出典

・国土交通省 八ッ場ダム管理支所 公式X

・国土交通省 関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所ウェブサイト