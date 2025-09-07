PRIDE½éÅÐ¾ì¤«¤é24Ç¯...à½À½Ñ¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥óá49ºÐ¤Î¶á±Æ&Ì¾¾¡ÉéÆ°²èÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¾×·âÅª¤Ê¾¡Íø¥·¡¼¥ó!¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â»î¹ç¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
°úÂà¤«¤é10Ç¯¡¢º£¤â¸½Ìò´¶¤¬...
¡¡PRIDE¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Û¥É¥ê¥´¡¦¥Î¥²¥¤¥é(49)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö10ÉÃ¤ÇÁ´¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤â¿ÍÀ¸¤â¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤¬ÂçÀÚ¤À¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ä¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤äÊª»ö¤Ë¡¢»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£»þ´Ö¤ò´ÉÍý¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎÉ¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÉ¬Í×¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤ä2002Ç¯8·î28Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖDynamite! SUMMER NIGHT FEVER in ¹ñÎ©¡×¤Ç¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×Àï¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï50¥¥í°Ê¾å¤ÎÂÎ½Åº¹¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ÏÓ¤Ò¤·¤®µÕ½½»ú¸Ç¤á¤Ç¥Î¥²¥¤¥é¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥×Àï¤Ï¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤À¤Ã¤¿!¥Î¥²¥¤¥é¤Îµ»½Ñ¤ÈÍ¦µ¤¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¾×·âÅª¤Ê¾¡Íø¥·¡¼¥ó!»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â»î¹ç¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Î¥²¥¤¥é¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¡ÖKING of KINGS 1999¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×½Ð¾ì¤Î¤¿¤á½éÍèÆü¡£01Ç¯¤ËPRIDE¤Ë½é½Ð¾ì¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ï½éÂåPRIDE¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Ë¾¡Íø¤·²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢UFC»²Àï¤ò·Ð¤Æ15Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£