¡¡¸µCanCamÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î½÷Í¥¤¬¡¢²ÚÎï¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¶²ÉÝ¤ÎÇòÅÉ¤ê¥á¥¤¥¯»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶²ÉÝ¤ÎÇòÅÉ¤ê¥á¥¤¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¸µ¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó(37)¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö»à¼Ô¤ÎÆü¥á¥¤¥¯¤ÎÌ¤Íè(#¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó)¤µ¤ó¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢²èÁü¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£Çò¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÆ±¿§¤Î¿¿¤ÃÇò¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿´é¤Ë¡¢ÌÜ¤Ï¹õ¤¯±ï¤É¤é¤ì³¼¹ü¤Î¤è¤¦¡£¹â¶¶¤ÏÉÔµ¤Ì£¤Ê¥á¥¤¥¯¤Î¤Þ¤Þ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡ÖÉÝ¤¤¡ª¡×¡Öº£ÌëÃÏ¹ö¤Î¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤½÷´¶»Ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¤ä¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖCanCam¡×(¾®³Ø´Û)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢2004Ç¯¤«¤é12Ç¯¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£