◇国際親善試合 日本0―0メキシコ（2025年9月7日 米カリフォルニア州オークランド）

サッカー日本代表（FIFAランク17位）は来年のW杯北中米大会出場権獲得後、初の国際親善試合でメキシコ（同13位）と0―0の引き分けに終わった。DF関根大輝（23＝スタッド・ランス）は右足首を痛めて退いたDF板倉滉（28＝アヤックス）に代わって後半15分から緊急出場。代表デビューを果たした6月5日のW杯アジア最終予選オーストラリア戦以来となる出場で危なげないプレーを見せた。

「急で緊張もしましたけど、ピッチにあっという間に入っていたので。みんなが声をかけてくれたので、すんなりファーストプレーに入ることができました」と関根。MF遠藤主将からは「落ち着いて簡単なプレーでいいから、まずしっかり試合に入れ」と声を掛けられたという。

相手のシュートコースに入る体を張ったプレーや後半アディショナルタイムには積極的に仕掛けるプレーを披露。「こういうチャンスを自分でものにしなしないと、ケガ人が帰って来た時に（メンバーに）食い込んでいけない。そういう中で気持ちの部分の準備はできていた」。代表生き残りへの思いを口にし「練習から先輩方のいいお手本があって勉強させてもらえている。自分がやるべきことが、はっきりした上で試合に臨めたので良かった」と振り返った。