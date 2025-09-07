◇MLB パドレス10ｰ8ロッキーズ（日本時間7日、クアーズ・フィールド）

パドレスがロッキーズ戦で勝利を飾り、ナ・リーグ西地区で首位を争うドジャースとのゲーム差を「1」に縮めました。

前日6日(日本時間)の試合では、ロッキーズの投手陣を前に完封負けを喫したパドレス。しかし、この日は2回に死球とヒットでノーアウト満塁をつくると2者連続タイムリーで3点を奪います。さらに1アウト2、3塁の場面で1番フェルナンド・タティスJr.選手が3ランを放ち、一挙6点を奪いました。5回には4連打で4点を追加し、5回終了時点で10得点。

その後はロッキーズに2点差まで詰め寄られるも、守護神ロベルト・スアレス投手が逃げ切り、昨季のキャリアハイに並ぶ36セーブ目を決めます。パドレスは16安打10得点で勝利。両チーム合計30安打の乱打戦を制し、連敗を「5」でストップさせました。

同じナ・リーグ西地区で首位を争う宿敵・ドジャースがオリオールズに連日サヨナラで敗れたため、ゲーム差は「1」に接近。今季は残り20試合となっており、今後の展開に注目が集まっています。